В России установят санитарные нормы для готовой еды

В России хотят усилить контроль за качеством готовой еды — власти изучают возможность обновления санитарных правил и норм. Речь может идти о введении в действующие СанПиНы обязательных требований, учитывающих специфику продукции категории «готовая еда».

В частности, обсуждается обязанность производителей разрабатывать и внедрять процедуры на основе принципов ХАССП, включая лабораторные исследования и испытания, в соответствии с техрегламентами Таможенного союза. Также могут быть установлены требования к использованию газомодифицированной среды при упаковке, а также отдельные санитарно-гигиенические нормы для фабрик-кухонь и персонала таких предприятий, пишут «Известия».

Эти предложения представителей бизнеса рассмотрели в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в декабре, следует из материалов Минпромторга. 

Вопрос о регулировании рынка «готовой еды», реализуемой в торговых сетях и посредством доставки был рассмотрен госкомиссией по инициативе Роспотребнадзора, уточнили в надзорной службе.

Россияне всё чаще покупают готовую еду. К 2028 году рынок готовой еды в сегментах HoReCa (гостеприимство и общественное питание) и ритейла может вырасти в 1,5 раза по сравнению с 2024-м — до 9 трлн рублей. В 2024-м объем рынка увеличился на 14,6% и достиг 5,8 трлн, подсчитали в агентстве INFOLine-аналитика.

В январе – июне прошлого года (последние доступные данные) продажи этой продукции у X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросли на 38%, до 99,4 млрд рублей, Магнита — на 31%, до 39,7 млрд, у группы «Лента» — на 28%, до 15,6 млрд. В последней продажи готовой еды в гипермаркетах сети выросли более чем на 15%, а в супермаркетах — почти в 1,6 раза.
 

