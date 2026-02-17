«Беседка»: Гранты в сфере молодежи. Как получить и на что реализовать?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». На этот раз речь пойдет о грантовой поддержке в сфере молодежной политики.

Какой она бывает? Кто может на нее претендовать в этом году? Реально ли ее получить и что нужно для этого сделать? Какие вопросы решает наша молодежь при помощи грантов? На эти и многие другие вопросы ответят министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и его первый заместитель Екатерина Тимофеева. Ведущий — Олег Добрынин.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляция из студии будет доступна на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.