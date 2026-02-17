Как сделать блины полезнее, рассказали псковичам

Без вреда для здоровья можно съесть примерно 2–4 блина за один раз (около 100–250 граммов в день). Но при наличии хронических заболеваний или избыточного веса лучше ограничиться 1-2 блинами, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Изображение министерство здравоохранения Псковской области

«Чтобы сделать блины полезнее, попробуйте заменить пшеничную муку на цельнозерновую (кукурузную, овсяную, гречневую). Она надолго насыщает, улучшает пищеварение, благотворно влияет на микроорганизмы кишечника и содержит множество витаминов и минералов (витамины группы В, железо, кальций)», - поделились в министерстве здравоохранения.

Для начинки советуют использовать творог 5% с сухофруктами или легкий сыр с зеленью вместо сладких топпингов.

При этом традиционное блюдо можно сделать значительно полезнее, если подойти к рецептуре осознанно.

Для приготовления необходимо смешать яйца, кефир, соль, сахар и соду. Постепенно добавить муку, перемешать; влить воду, еще раз перемешать и оставить тесто на 20 минут. Жарить на сковороде до золотистого цвета.