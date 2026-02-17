Как сделать блины полезнее, рассказали псковичам

Без вреда для здоровья можно съесть примерно 2–4 блина за один раз (около 100–250 граммов в день). Но при наличии хронических заболеваний или избыточного веса лучше ограничиться 1-2 блинами, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Изображение министерство здравоохранения Псковской области
Для начинки советуют использовать творог 5% с сухофруктами или легкий сыр с зеленью вместо сладких топпингов.
При этом традиционное блюдо можно сделать значительно полезнее, если подойти к рецептуре осознанно.
Для приготовления необходимо смешать яйца, кефир, соль, сахар и соду. Постепенно добавить муку, перемешать; влить воду, еще раз перемешать и оставить тесто на 20 минут. Жарить на сковороде до золотистого цвета.