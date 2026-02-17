 
Общество

Появилось видео допроса фейкового отца, желавшего незаконно остаться в Псковской области

Появилось видео допроса иностранца, который использовал фиктивное отцовство для получения вида на жительство в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Видео и фото: УМВД России по Псковской области

Напомним, сотрудники миграционных подразделений управления МВД России по Псковской области выявили иностранного гражданина, который использовал фиктивное отцовство для получения вида на жительство. 

Полицейские приняли решение об аннулировании вида на жительство в связи с признанием актовой записи об установлении отцовства недействительной.

На основании федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» вид на жительство был аннулирован, иностранный гражданин включен в реестр контролируемых лиц, в отношении мужчины установлен режим высылки.

Иностранец покинул территорию Российской Федерации за собственные денежные средства.

 

