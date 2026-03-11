 
Общество

МТС поможет жителям Пскова с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный сервис для слабослышащих в Псковской области. Решение на основе МТС VoiceTech позволит жителям пользоваться голосовой связью без посторонней помощи.

Сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. Достаточно подключить сервис в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках, чтобы пользоваться технологичным решением.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление с предложением перейти в чат. Далее голосовой помощник на базе искусственного интеллекта в режиме реального времени преобразует речь звонящего в текст, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом.

Для ответов можно использовать заранее заготовленные шаблонные фразы и любой свободный текст без ограничений.

Отличительная черта сервиса от уже существующих решений в том, что он работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта на базе технологий распознавания и синтеза речи МТС.

Решение доступно во всех регионах присутствия МТС.

