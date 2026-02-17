 
Стало известно, какие видео будут показывать на светодиодном экране на здании псковского ГКЦ

Светодиодный экран, который разместили на здании Городского культурного центра Пскова, предназначен для демонстрации роликов социальной направленности, а также для видео, снятых для увеличения туристической привлекательности города Пскова и области. Размещение коммерческой рекламы, звуковое сопровождение не предполагаются. Такую информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в городской администрации в ответ на запрос.

Отвечая на вопрос об инициаторе установки конструкции, в администрации заявили, что решение было «принято коллегиально». 

Согласно позиции Министерства культурного наследия Псковской области, монтаж экрана не противоречит действующему законодательству.

В администрации также уточнили, что проект финансируется из бюджета Псковской области.

Напомним, ранее это нововведение вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях разгорелись дискуссии: одни полагали, что появление экрана нарушает законодательство, другие опасались, что экран будет мешать водителям транспорта или испортит облик культурного объекта.

На данный момент полным ходом идет настройка экрана на здании ГКЦ.

