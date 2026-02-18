Михаил Ведерников: У правительства и Росгвардии выстроено конструктивное сотрудничество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Героем России генерал-полковником Сергеем Бураковым. В рамках встречи Сергей Бураков представил главе региона нового начальника управления Росгвардии по Псковской области - полковника полиции Дениса Беседина. Он имеет 30-летний стаж службы в органах правопорядка, в том числе и на командных должностях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, основное внимание на встрече было приковано к обсуждению ключевых вопросов взаимодействия.

«Правительством Псковской области с управлением Росгвардии выстроено конструктивное сотрудничество. Совместно выполняем целый комплекс задач, направленных на обеспечение безопасности на территории региона», — сказал Михаил Ведерников и отдельно отметил роль служащих Росгвардии в подготовке добровольцев АНО «Дружина».

Командующий округом в свою очередь поблагодарил руководство Псковской области за содействие в выполнении служебно-боевых задач и поддержку подразделений в зоне СВО. Сергей Бураков также выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.

Новый начальник регионального управления Денис Беседин в рамках рабочей встречи с губернатором заверил, что продолжит совершенствовать боевую подготовку личного состава управления и развивать сотрудничество с региональными властями.

В продолжение участники рабочей встречи обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности на территории Псковской области, взаимодействие при проведении крупномасштабных общественно-политических, спортивных и культурных мероприятий, в том числе посвященных 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка.

В обсуждении приняли участие заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Александр Сорокин и руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.