Проект об установлении Дня многодетной семьи вновь внесли в областное Собрание

Региональный праздничный день, посвященный многодетным семьям, может появиться в Псковской области. Соответствующий законопроект опубликован Псковским областным Собранием депутатов. 

В этот раз инициаторами выступил Антон Минаков (ЛДПР) и депутаты от «Единой России» Игорь Дитрих, Александр Братчиков, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов и Армен Мнацаканян. 

В пояснительной записке говорится, что в соответствии с внесенными в 2020 году в Конституцию Российской Федерации изменениями дети провозглашены важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Новые конституционные нормы поддерживают традиционные семейные ценности - брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим поколениям, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге.

Дата празднования пока не определена. 

Ранее установить 23 января День многодетной семьи и отчитываться в эту дату о результатах работы по соцподдержке многодетных семей предложила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). 

Напомним, законопроект об установлении Дня многодетной семьи в Псковской области впервые поступил в Собрание осенью 2025 года, однако в сентябре его инициатор, депутат Антон Минаков, снял проект с повестки комитетов регионального парламента. 

Напомним, в Псковской области отмечают и другие региональные праздничные дни: 20 февраля - День флага Псковской области, 30 апреля - День Знамени Победы, первое воскресенье июля - День партизанской славы, 23 августа - День образования Псковской области. 

