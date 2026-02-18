 
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в школах Пскова и Гдова

Традиционная патриотическая акция «Неделя мужества» проходит в Псковской области. В ее рамках сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии провели в школах Пскова и Гдова тематические «уроки мужества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На встречах с учащимися росгвардейцы делятся рассказами о повседневной службе во вневедомственной охране, раскрывают особенности профессиональной деятельности, отвечают на вопросы ребят о требованиях к кандидатам и перспективах карьерного роста.

Особое внимание на уроках уделяется знаковым юбилейным датам. В 2026 году Росгвардия отмечает 10-летие со дня образования ведомства. Сотрудники рассказывают школьникам об истории создания ведомства, ее задачах и роли в обеспечении безопасности граждан.

Кроме того, в этом году исполняется 215 лет со дня образования войск правопорядка. Росгвардейцы знакомят учащихся с вехами развития войск, их вкладом в защиту правопорядка и сохранение исторической памяти.

Акция «Неделя мужества» продлится до конца февраля. За это время сотрудники вневедомственной охраны планируют посетить десятки школ Псковской области.

