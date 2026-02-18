Telegram решили пока не ограничивать в зоне СВО

Telegram продолжит работать в зоне спецоперации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Министр надеется, что через какое-то время российские бойцы смогут перестроиться и перейти в другие сервисы, пишет РИА Новости.
Он напомнил, что основная причина замедления Telegram — систематические нарушения законодательства. Кроме того, иностранные спецслужбы, имея доступ к перепискам в мессенджере, используют полученные данные против российских войск.
При этом основные функции приложения остаются доступны для российских пользователей. Все понимают значимость сервиса и никто не рубит сплеча, отметил Шадаев.
Роскомназор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
За последние три дня мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.