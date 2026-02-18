Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

На сегодняшний день без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе.

«Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры», — сказал Андрей Костин.

Глава ВТБ добавил, что два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве было заведено против дропов, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ. Сегодня против четверти выявленных в банке дропов ведутся уголовные дела.

Андрей Костин отметил, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством: «Это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака на фрод». По данным банка, за три последних года выявлено 380 тысяч дропов, почти половину из них – в прошлом году. Клиентам возвращено со счетов дропов более 485 млн рублей.

Андрей Костин также добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство — это преступление.

Во время обсуждения «третьего пакета» мер по противодействию мошенничеству глава ВТБ отметил, что ограничение 20 карт на одного человека слишком мягкое.

Также Андрей Костин во время дискуссии призвал как можно скорее ввести в легальный оборот расчеты в криптовалюте.

«Нужно как можно быстрее обелять расчеты в этой валюте. У нас очень большое количество клиентов, даже крупных экспортеров, просят: дайте нам белый способ расчетов в криптовалюте. Нам нужно создавать биржи, всё равно от криптовалют не уйти, их нужно вводить в оборот как можно быстрее», — подчеркнул глава ВТБ.

Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что Россия движется по этому пути, но нужно понимать, что это необходимо развивать как регулируемый сектор.