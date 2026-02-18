«Тепло для Героя» передали бойцам в зоне СВО псковичи ко Дню защитника Отечества

Тёплые вещи и добрые пожелания передали ко Дню Защитника Отечества жители Псковской области участникам специальной военной операции в рамках всероссийской акции «Тепло для Героя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Под эгидой партии «Единая Россия» неравнодушные граждане собрали посылки с подарками для отправки военнослужащим в зону СВО. В акции приняли участие члены партии и беспартийные, пенсионеры и школьники, сотрудники предприятий и общественных объединений. От Псковского областного Собрания депутатов – вице-спикер Игорь Дитрих.

«Особенность русского народа – помогать кто чем может. Кто-то плетёт сети, кто-то вяжет носки, кто-то закупает гуманитарные грузы. Всё это очень ценно для наших бойцов», - поблагодарил земляков за активное участие в партийном проекте секретарь псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов.

Заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» Людмила Небеева напомнила, что акция «Тепло для Героя» проводится уже в четвёртый раз, и люди старшего поколения неизменно являются её активными участниками. Часть вещей пенсионеры сделали своими руками – связали для военнослужащих шерстяные носки, перчатки и шарфы.

«Мы от всего сердца хотим поздравить с праздником наших бойцов и отправить им подарочки, которые мы делали и собирали с огромной сердечной теплотой. Ждём скорейшего возвращения наших ребят домой с победой», – поделилась Людмила Небеева.

В рамках акции «Тепло для Героя» школьники региона написали участникам СВО письма, рисунки и открытки со стихами и поздравлениями. По словам председателя совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Николая Сучкова, каждая посылка очень важна для бойцов на передовой, а особенно трогательные чувства вызывают вещи, сделанные своими руками, и детские послания.

«Это частичка душевного тепла, которая связывает их с Родиной, со своими родными и близкими. Это даёт им стремление сохранить себя живыми и здоровыми и вернуться к своим семьям после успешного выполнения боевых задач», - рассказал ветеран.

Вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, который также принял участие в благотворительной акции, отметил, что псковичи практически каждый день передают гуманитарные грузы в зону СВО, но «Тепло для Героя» наполнено особым символическим смыслом.

«Вещи – неодушевлённые предметы, но с каждой из них люди отправляют ребятам на передовую частичку своей души и ощущение родного дома. Бойцы обязательно почувствуют это сердечное тепло», – сказал парламентарий.

Все собранные вещи будут отправлены на передовую в ближайшие дни, чтобы к 23 февраля военнослужащие получили подарки и письма.