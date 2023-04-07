Культура

Дом Родзянко в Усвятах отреставрируют за 90 млн рублей

Объект культурного наследия регионального значения XIX века Дом Родзянко в Усвятах будет передан в подведомственное учреждение Министерства культуры. Это позволит провести ремонтно-реставрационные работы за счёт федерального финансирования. Стоимость составит порядка 90 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области в ходе еженедельного видеообращения к жителям региона.

Скрин: Михаил Ведерников / Telegram

«Это ключевой культурный объект Усвятского района, который достаточно давно находится в аварийном состоянии и не используется. Обещал жителям Усвят, что мы найдём инструменты и возможности привести его в порядок. С удовольствием сообщаю, что решение есть, и оно уже согласовано с Министерством культуры. После завершения реставрации усадьба будет передана обратно в собственность региона», – отметил губернатор.

В дальнейшем на базе Дома Родзянко планируется создать выставочный центр, организовать деятельность исторических, археологических и краеведческих кружков.

В ближайшее время глава региона посетит объект вместе с первым заместителем Министра культуры Сергеем Обрывалиным, чтобы согласовать все детали.

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Напомним, Дом Родзянко — усадьба и сохранившийся до нашего времени каменный дом, выстроенный на месте деревянного в конце XIX века, принадлежавшие помещику Родзянко. Дом представляет собой образец архитектуры периода эклектики, сочетая в своем облике элементы польско-литовских средневековых замков и конструктивное решение интерьеров, характерное для конца XIX века. В области подобное сооружение единственное.

До 2017 года в здании располагался Усвятский краеведческий музей. В настоящее время памятник не используется, музейная коллекция перемещена в Усвятскую школу.