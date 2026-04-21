К министерству образования Псковской области подали иск на 127 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск ООО «ПроШкола №52» к министерству образования Псковской области о расторжении концессионного соглашения и взыскании более 127 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Изображение создано нейросетью / Арбитражный суд Псковской области

Между министерством образования и обществом было заключено концессионное соглашение по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1000 мест. Объект строят на территории Пскова (микрорайон №15, пересечение улицы Юности и Инженерной).

Общество указывает, что концедент нарушил срок согласования основных условий соглашения о субординированном финансировании, без которых концессионер не может привлечь заемные денежные средства и профинансировать строительство школы. Кроме того, наступили особые обстоятельства – превышение сметной стоимости после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Таким образом, представленные ранее на согласование основные условия соглашения о субординированном финансировании потеряли свою экономическую ценность (не соответствуют объективной рыночной действительности).

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ школы, заключенный ООО «ПроШкола №52» и ООО «СК «Развитие», расторгнут в связи с существенными нарушениями последним своих обязательств и уклонением от возврата неотработанного аванса. Спор о взыскании неотработанного аванса находится на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы.

Указанные обстоятельства, отсутствие финансирования послужили основанием для обращения общества в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 19 мая.