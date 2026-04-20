Николай Козловский: Важно выстроить более эффективную внутреннюю коммуникацию на всех уровнях власти

Глава Великих Лук Николай Козловский принимает участие во всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» в Москве. Форум объединил около семи тысяч участников из 89 регионов страны. Один из ключевых акцентов — усиление муниципального уровня, сообщил глава города на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Сегодня в центре внимания оказалась деловая программа, посвященная муниципальным практикам формирования команд, взаимодействию власти и жителей, а также развитию экономики.

«Важно выстроить более эффективную внутреннюю коммуникацию на всех уровнях власти, чтобы на местах могли использоваться все доступные ресурсы для решения насущных задач и вопросов», — резюмировал Николай Козловский.

Форум проходит по поручению президента России Владимира Путина и приурочен ко Дню местного самоуправления. Глава Великих Лук отметил, что мероприятие подтверждает, что муниципальный уровень является «той самой передовой линией, где ежедневно решаются реальные проблемы людей».

