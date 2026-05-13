В суде над экс-ректором ПсковГУ Сергей Куклев начал представлять свои научные труды

Свои научные труды начал представлять в суде по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной ее предполагаемый подельник Сергей Куклев, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О вызове Сергей Куклева в суд и представлении его трудов ходатайствовала сторона защиты.

Предполагаемый соучастник перечисляет файлы с научными работами, которые он направлял Наталье Ильиной, в том числе в Telegram.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.