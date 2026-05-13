Стороне защиты отказали в признании части ОРМ по «делу Ильиной» недопустимыми

Стороне защиты отказали в признании части оперативно-розыскных мероприятий по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной недопустимыми, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По данному вопросу в судебном заседании была допрошена оперуполномоченная, которая пояснила законодательную процедуру проведения ОРМ.

Сторона обвинения заявила, что на основании норм закона и сведений, полученных в результате допроса сотрудника, ходатайство адвокатов не может быть удовлетворено в полном объёме.

Судья поддержала сторону обвинения и отказала в ходатайстве.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.