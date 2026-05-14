«Дневной дозор»: Какие общественные пространства Пскова нужно благоустроить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему голосования за благоустройство общественных пространств. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В России проходит голосование за благоустройство общественных пространств. Жители страны могут выбрать территории, которые будут обновлены в 2027 году, а также повлиять на дизайн-проекты уже отобранных пространств, например, выбор покрытия, малых форм, озеленения и освещения. А есть ли в нашем городе общественные пространства, которые требуют серьезных изменений?

В последнее время внешнему облику Пскова уделяется всё больше внимания. За последние годы областной центр поучаствовал в федеральных программах по созданию комфортной городской среды и выиграл 350 млн рублей, в том числе и на благоустройство Корытовского лесопарка. А какие еще изменения требуются общественным пространствам нашего города? Может быть, стоит кардинально изменить Октябрьскую площадь? Что делать со сквером Породненных городов? Чего не хватает Пскову в плане благоустройства? Об этом и не только мы поговорим с нашими собеседниками в программе «Дневной дозор».

Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин, голосование за объекты и общественные пространства, которые могут получить финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», идет полным ходом. Мэр областной столицы рассказал про три крупных проекта по благоустройству, которые будут реализованы в этом и последующем годах.

«Часть территорий, выдвинутых на "Формирование комфортной городской среды", уже опубликована — за них идёт голосование, и изменений там уже не будет. Вопрос в другом: "Формирование комфортной городской среды" — это не про то, что хочет администрация, а про то, чего хотят люди. Поэтому нельзя говорить о приоритетах, которые ставит перед собой администрация: приоритеты определяют сами жители. Те проекты благоустройства территорий, которые получат больше голосов, и будут реализованы. Есть ещё второй механизм — программа для малых городов и сельских поселений, которую мы реализуем в этом году. В ближайшие дни начинаем работу по благоустройству Корытовского парка. На следующий год у нас есть две интересные территории — по ним сейчас ведётся проработка для подачи заявки. Здесь, конечно, важна заинтересованность муниципалитета. Но речь идёт не о каких‑то локальных участках в отдельных микрорайонах, а о полноценных территориях в центре города, связанных с историческим наследием».

Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев рассказал о том, кто отвечал за благоустройство отдельных территорий города в 90-е годы прошлого века, и как эти территории выбирались. Он позитивно оценивает современную практику, когда сами горожане выбирают, какое общественное пространство преобразится, а также рассказал и о том, по какому принципу голосует в конкурсе за благоустройство он.

«У нас система ухода за городом была организована таким образом, что мы преобразовывали микрорайоны. При этом рассматривали их не просто как земельные очертания, а подняли статус — сделали самостоятельной управленческой единицей. Во главе каждого микрорайона стоял председатель, которого в быту и вообще называли "микромэром". Я долго размышлял над названием, всячески подыскивал вариант, который помог бы поднять статус этой должности. В итоге "микромэр" прижился — и этот человек отвечал за весь микрорайон. Кроме того, мы усилили работу участковых, выделили дополнительные помещения и ввели в управление микрорайонами должность специалиста по работе с населением. Этот специалист принимал активное участие в рассмотрении всех предложений и координировал решение большинства вопросов. Постепенно такая форма организации устоялась — и, похоже, многим она нравится. Я постоянно натыкаюсь на новые предложения по благоустройству. И, чего уж грешить, сам участвую в голосовании. Причём голосую не всегда за свой микрорайон — чаще смотрю, кто руководит проектом. Есть один депутат, который часто принимает участие в таких инициативах, и у него всё получается. Он берётся за объекты, которые изначально выглядят совсем никак, — а потом приводит их в порядок. Я в таких случаях его обязательно поддерживаю».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин убежден, что как театр начинается с вешалки, так и город начинается с въезда в него, а именно с вокзальной площади. Депутату хотелось бы, чтобы по аналогии с прилегающей территорией к аэропорту облагородили и привокзальную площадь. Юрий Бурлин рассказал, какие общественные территории были внесены в список для голосования по его округу.

«Не могу пожаловаться, что в центральном округе отсутствуют общественные территории для граждан. Есть такие места, как Летний сад и Ботанический сад. Понятно, что там проведены проектные работы, но сумма, необходимая для реконструкции, достаточно внушительна для нашего городского бюджета. Поэтому пока удаётся делать лишь небольшие участки — и потому эти территории пока, возможно, не в самом парадном виде, в котором могли бы предстать. Здесь, помимо капитального ремонта, важно, чтобы эти пространства начали «жить» — обрели такую функцию, которая позволит хотя бы снижать расходы на их обслуживание. Ведь обновлённые и благоустроенные территории требуют особого ухода, а это создаёт дополнительную нагрузку на городской бюджет. Получается своеобразный парадокс: с одной стороны, приятно, когда в городе красивые места, с другой — растёт нагрузка на их уборку и обслуживание. Ещё одно место притяжения — Октябрьская площадь. Если говорить о её функциональности, то здесь исторически сложилось определённое дорожное движение, которое занимает всего 15–20% дорожной сети. При этом площадь — постоянная точка возникновения ДТП. Есть потребность как‑то изменить её, придать другой формат. Но для этого потребуется определённая реконструкция — как самого дорожного полотна, так и прилегающих территорий. Насколько мне известно, какие‑то идеи по этому поводу были, но пока они не дошли до реализации. В этом году мы решили поддержать благоустройство мини‑сквера напротив «Локомотива» — на Фабрициуса, 17–19. Сквер небольшой, и выделенная сумма как раз подходит для его обновления. Считаю, что в привокзальном районе пока нет крупных точек притяжения. Если там появится хорошее общественное пространство, это станет заметным плюсом для центра города. Конечно, хотелось бы больше и лучше, но в то же время я убеждён, что и в других районах города должны появляться такие небольшие, уютные места. Когда люди видят их, они замечают прогресс и понимают, что происходят реальные изменения к лучшему».

​Жители 12-го избирательного округа каждый год участвуют в программе ФКГС, и, как отмечает депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, этот год не стал исключением. В 2025 в голосовании в рамках программы по «Формированию комфортной городской среды» победил так называемый «треугольник на ДЭУ». Григорий Стороненков рассказал о том проекте, который от его микрорайона выдвинули на голосование в этом году.

«У нас в округе составлен план работ по благоустройству общественных территорий. Всего за последние 10 лет мы запланировали 12 общественных территорий. Для небольших территорий мы используем такие инструменты, как инициативное проектирование. У нас фактически осталось три неблагоустроенных территории. Одну из них мы делаем по программе ФКГС, которую выиграли в прошлом году. Это так называемый Дождевой сад, он делается сейчас на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. Еще одну территорию мы хотим начать благоустраивать сейчас. Запустили голосование по территории, расположенной на пересечении также Чудской и Ижорского Батальона, только с другой стороны улицы Чудской. Эту территорию мы давно хотели благоустроить под небольшой сквер «Моя Родина». Там хотим сделать дорожки, скамейки, озеленение и поставить стенды по истории нашей родины, этой части города Пскова. У нас местный краевед Ищенко Олег Павлович написал книгу «Овсище в алмазах», где вскрыл очень интересные факты об истории этой части города. Мы хотели это бы осветить, чтобы это было наглядно, популярно, на стендах».

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова видит большую активность от жителей муниципалитета и их заинтересованность в том, чтобы те или иные проекты смогли победить в конкурсе по «Формированию комфортной городской среды».

«Мы прекрасно понимаем, что это хорошая возможность, и видим, что активность людей сейчас возрастает. Например, в прошлом году в голосовании приняли участие более 8 тысяч человек — это наглядный показатель. Есть ещё одна важная особенность: после преобразования в округ даже небольшие населённые пункты получили возможность участвовать в программе — как минимум пройти первый этап и вынести свой населённый пункт для голосования. В этом году, по результатам работы комиссии и на основе предложений, поступивших через различные информационные каналы, на голосование вынесено семь общественных территорий. Среди них есть достаточно крупные объекты — например, территория напротив дома 4 на улице Никольской в деревне Родина, хорошо известная улица Завеличинская в деревне Борисовичи, а также западная часть центрального парка в селе Середка. Вместе с тем в списке появились и небольшие деревни. Так, жители Дуброво хотят благоустроить общественную территорию и сделать зонирование для занятий спортом — в частности, на улице Спортивной. Также в программе участвуют деревня Селище, где тоже планируется обустройство общественной территории, и совсем небольшие населённые пункты — деревни Похвальщина и Князево. Таким образом, программа даёт реальную возможность благоустраивать не только крупные, но и небольшие населённые пункты нашего округа».

А вот псковский архитектор Владимир Шуляковский предлагает заняться не благоустройством каких-то отдельных территорий, а комплексно подойти к благоустройству города. Не так давно он посетил соседнюю Белоруссию, и многие практики соседей, по его мнению, могли бы найти применение и в Пскове.

«Много чего хорошего делается, в том числе в области реставрации и так далее. Но при этом остаются элементарные проблемы, на которые никто не обращает должного внимания. Например, пни, которые никто не вытаскивает. Деревья растут как попало — если какое‑то срублено, никто не озадачивается тем, чтобы его восстановить. Повсюду обломанные бордюры. Ещё один важный элемент благоустройства — организация транспорта и пешеходного движения, особенно в центре города. Здесь можно существенно улучшить ситуацию за счёт всего лишь грамотной разметки, упорядочивания парковок и правильного размещения шлагбаумов. Это сразу повысит качество городской среды, которого сейчас как раз и не хватает. Дело не в отдельных достижениях — нужен общий порядок и элементарная логика в обустройстве города. А пока мы видим кривые решётки, из которых торчат пни и растут деревья, разномастные скамейки, урны позапрошлого века…Вот такие мелочи».

В сегодняшней программе наши собеседники рассказывали о том, какие территории в Пскове, на их взгляд, в первую очередь заслуживают благоустройства. Одни комментаторы считают необходимым облагораживать места притяжения туристов, другие же убеждены, что перед тем, как начинать новые проекты, нужно довести до ума то, что уже когда-то было облагорожено. Некоторые наши собеседники придерживаются мнения о том, что в первую очередь нужно навести порядок, убрать старые и ненужные элементы, а только потом заниматься благоустройством общественных территорий. Однако, как можно было заметить по итогу программы, общественных территорий, которые выдвинуты на онлайн-голосование и претендуют на благоустройство, много, а какие из них станут победителями, мы узнаем в середине июня.

Александра Братчикова