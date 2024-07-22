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Фотофакт: Очередь к колесу обозрения выстроилась в псковском парке «Волшебная гора»

Парк развлечений «Волшебная гора» открылся в Пскове 28 июля. Жители города Пскова начинают делиться в соцсетях первыми впечатлениями от аттракционов.

Скриншот здесь и далее из видео: Брэд Питт / «Жесть по-псковски»

К новому колесу обозрения выстроилась длинная очередь. Напомним, визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. Также в парке есть еще 10 новых аттракционов.

«Запах сладкой ваты, мороженое, солнечный день, катание на каруселях с мамой, останутся в памяти и сердцах детей на всю жизнь! Минусов не обнаружено! Все на высшем уровне, молодцы!» - написал посетитель парка в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Новый парк на берегу реки Великой открыли глава Пскова Борис Елкин и инвестор проекта «Волшебная гора» Александр Терентьев.

В Telegram-канале парка для псковичей и гостей города представили удобную карту проезда в парк аттракционов «Волшебная гора».

Источник: «Волшебная гора» / Telegram

Напомним, пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.

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С программой открытия парка можно ознакомиться по ссылке ниже.