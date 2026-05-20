Школа артериальной гипертензии в Псковской городской поликлинике стартует в июне. Это цикл занятий для тех, у кого уже подтвержден диагноз «гипертоническая болезнь», и кто хочет научиться жить с ним полноценно, без страха и кризов, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Занятия проводятся только для пациентов с подтвержденным диагнозом «Артериальная гипертензия». В качестве ведущей школы выступит врач-кардиолог Юлия Башак.

Занятия будут проходить в конференц-зале отделения медицинской профилактики (улица Кузбасской Дивизии, дом 22, корпус Б) по вторникам (2, 9 и 16 июня) в 17:30.

На занятиях расскажут обо всем, что касается контроля, образа жизни и профилактики осложнений, что такое «рабочее давление», как правильно измерять давление в домашних условиях, как избежать гипертонического криза — первые признаки и действия, можно ли бегать, плавать, ходить в баню, почему важно вести дневник давления и как это помогает врачу, а также об основах немедикаментозного контроля: питание, соль, жидкость, режим сна.

Количество мест ограничено, зарегистрироваться необходимо заранее.