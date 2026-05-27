 
Общество

Минздрав разрабатывает систему предоставления в организации медсправок на «Госуслугах»

0

Министерство здравоохранения России обеспечило передачу медицинскими организациями для граждан 32 видов электронных документов через портал госуслуг. Также прорабатывается вопрос предоставления медицинских документов, полученных на «Госуслугах», в различные организации, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Минздрав России обеспечил передачу медицинскими организациями на портале госуслуг для граждан 32 видов электронных медицинских документов. Прорабатывается использование электронных медицинских документов в различных жизненных ситуациях, в том числе и предоставление гражданами цифровых справок, полученных на ЕПГУ, в различные организации, в том числе спортивные секции, детские организации труда и отдыха, органы опеки», — комментируют в Минздраве.

В настоящее время на портале гражданам доступны для скачивания справки и медицинские заключения, протоколы консультаций и исследований, рецепты, направления, выписки из стационаров, сведения о вызовах скорой, результаты профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, пишет ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что за девять месяцев 2025 года 70 миллионов уникальных пользователей портала скачали более 1,5 миллиарда электронных медицинских документов с помощью сервиса «Медицинские документы». Для получения документа нужно дать согласие на обработку персональных данных и иметь подтвержденную учетную запись ЕПГУ.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026