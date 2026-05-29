На озеленение Пскова выделили 5 млн «защищенных» рублей

В этом году администрация города Пскова предусмотрела пять миллионов рублей на ежегодное восстановление зеленых насаждений на территории города. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в ходе оглашения отчета о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава города подчеркнул, что вопрос озеленения является важным и волнует всех жителей города.

«Я дал поручение сделать эту строку бюджета защищенной», - отметил Борис Елкин.

Он также добавил, что налажена системная работа совместно с экспертом дендрологом.

За счет средств бюджета города за последние пять лет высажено порядка 500 деревьев. Также ведется работа с внебюджетными источниками.

При этом волонтеры, активисты и неравнодушное предпринимательское сообщество с 2021 года посадили на улицах города более двух тысяч деревьев.