Стало известно, почему нельзя добавлять лед в вино

Добавлять лед в вино не стоит, потому что от этого ухудшаются его вкус, текстура и другие качества, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

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«Я не могу порекомендовать добавлять лед в вино, потому что ухудшаются и органолептические, и качественные характеристики вина, несмотря на лето», - сказал руководитель Роскачества.

Максим Протасов отметил, что в жару стоит выбирать легкие, молодые и достаточно хорошо охлажденные вина.

По его словам, другие рекомендации, какое вино лучше выбирать в летом, содержатся в «Винном гиде России» организации, пишет РИА Новости.