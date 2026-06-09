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Сотрудники ПОИПКРО принимают участие в семинаре по интеграции ветеранов СВО в педагогическую деятельность

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Сотрудники Псковского областного института повышения квалификации работников образования принимают участие во Всероссийском семинаре-практикуме, посвященном интеграции участников специальной военной операции в педагогическую деятельность. Псковскую область представляют аналитик аналитического отдела ПОИПКРО Людмила Николаева и методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Татьяна Романова, сообщили представители института в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: ПОИПКРО / «ВКонтакте»

Семинар-практикум «Особенности интеграции участников специальной военной операции в педагогическую деятельность: организационные условия, организационные условия и ключевые приоритеты» проходит с 9 по 11 июня в Москве на базе Государственного университета просвещения.

Цель семинара-практикума — организация методической помощи педагогам, участникам боевых действий, в том числе участникам СВО, в подготовке и проведении патриотических встреч с обучающимися образовательных организаций.

Три дня программы позволят слушателям, представляющим педагогические вузы и региональные институты развития образования из более 30 субъектов России, познакомиться с опытом деятельности центра «Вершина» и Государственного университета просвещения по работе с участниками СВО.

 


В рамках семинара-практикума будут проведены проектные сессии, интерактивные мастер-классы, представлен опыт работы отдельных образовательных организаций по взаимодействию педагогов с участниками боевых действий.

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