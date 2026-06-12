Игорь Иванов: Подлинная суть нашей страны — это люди

С Днём России псковичей от имени Псковского областного совета профессиональных союзов поздравил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Фотография: Псковский областной совет профсоюзов

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие коллеги и земляки! Сегодня мы отмечаем День России. В этот праздник хочется уйти от громких слов и привычных торжественных речей, потому что подлинная суть нашей страны — это не только контуры на карте. Это, прежде всего, люди. Это те, кто каждый день рано утром встает на свою смену: идет на завод, в больницу, в школу или в поле. Сила, суверенитет и будущее России всегда держались на честном созидательном труде. Как председатель областного совета профсоюзов, я вижу это постоянно: любые масштабные достижения государства складываются из ежедневных, порой невидимых усилий простых людей, из наших с вами рабочих будней», - отметил Игорь Иванов.

По его словам, на Псковской земле, к Родине всегда было особое отношение. Здесь начиналась наша история, здесь буквально под ногами находятся важнейшие рубежи. Но любовь к своей стране — это не только уважение к великому прошлому. Это еще и наше настоящее, наше стремление делать жизнь вокруг себя лучше прямо сейчас.

«В суете дней мы часто концентрируемся на местных проблемах. Мы ведем диалог с работодателями, отстаиваем права работников, добиваемся справедливости и достойных условий труда. Это абсолютно нормально, ведь именно в таком неравнодушном отношении заключается развитие общества. Но за всеми этими спорами мы никогда не забываем главного: дом у нас один. Время всегда требует от нас ответственности. И я твердо уверен, что от того, насколько честно каждый из нас будет делать свое дело на своем рабочем месте, напрямую зависит, в какой стране будем жить мы и будут жить наши дети», - добавил Игорь Иванов.

Также он пожелал жителям Псковской области «здоровья вам и вашим близким».

«Пусть в ваших семьях царит мир, взаимопонимание, тепло и достаток. Давайте уважать труд друг друга, помогать тем, кто рядом, и с уверенностью смотреть вперед. С праздником вас! С Днем России!» - заключил Игорь Иванов.