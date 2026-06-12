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«В фокусе»: Локнянский округ. Основные проекты 2026 года

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии - глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг актуальных вопросов жизни округа. 

На календаре июнь, и многие проекты уже этого сезона в разгаре.

Как продвигается капремонт Локнянской школы? Какие изменения ждут стадион «Колос»? Какие объекты Локнянского округа предложены к благоустройству в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды»? Что планируют поменять или построить местные ТОСы в рамках регионального конкурса грантов? 

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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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