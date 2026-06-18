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Суд оштрафовал псковского заключённого за созданный в СИЗО рисунок

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Судья Псковского городского суда привлёк подсудимого Сергушина к административной ответственности за изготовление нацистской символики в СИЗО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В марте Сергушин находился в камерном помещении №83 СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Он нарисовал на белом листе формата А-4 восьмиконечную звезду с черно-белыми лучами. Рисунок представляет символику международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»*, деятельность которого Верховный суд Российской Федерации признал запрещенной в России по мотивам экстремистской направленности.

Сергушин наклеил изготовленный рисунок на шкаф для хранения продуктов питания, чтобы продемонстрировать его другим лицам, содержащимся в указанном камерном помещении. Таким образом, он нарушил положения федерального закона от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Суд назначил Сергушину наказание в виде административного штрафа. 

*Верховный суд России признал движение экстремистским и наложил запрет на его работу

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