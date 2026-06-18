Сотрудник псковской «инфекционки» не признал вину по делу о воспрепятствованию следствию

Псковский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению Семена Серебренникова - руководителя одного из структурных подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 294 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, Серебренников, зная о проведении обысков в учреждении в связи с возбуждением в отношении главного врача Анастасии Повторейко уголовного дела, вынес из её кабинета блокноты, записные книжки, содержащие сведения, имеющие доказательственное значение по делу, что сделало невозможным их дальнейшее исследование и получение содержащейся в них информации.

Подсудимый виновным себя не признал.

Суд приступил к исследованию доказательств стороны обвинения.