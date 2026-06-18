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Руководитель ФТС России продолжает проверку контрольных пунктов Псковской области

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Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев и его заместители Владимир Ивин и Агепсим Ашкалов посетили стационарные контрольные пункты Невельский, Байдаково, Долосцы, Стайки, Клиновое и Дрозды в Псковской области сегодня, 18 июня. Делегация ФТС России собирает данные и проводит оценку инфраструктуры СКП, чтобы в будущем привести их к единому стандарту, сообщила служба в своем канале в мессенджере Мах.

Фото и видео: ФТС России / Мах

Импортеры и перевозчики отмечают, что самым важным для них является прозрачность механизма, предсказуемость действий контролирующих органов и скорость проведения необходимых процедур. Система СПОТ уже работает бесшовно: проверка QR-кода занимает меньше минуты.

Руководитель ФТС России проверил, насколько грамотно организована работа в соответствии с алгоритмами СПОТ и поставил псковским таможенникам задачу минимизировать влияние контрольных процедур на логистику в регионе. Он также пообщался с сотрудниками на местах, обсудил, что необходимо для комфортного несения службы. Совершенствование технологических схем, автоматизация процесса контроля в рамках СПОТ и удобная инфраструктура сделает контрольные процедуры быстрыми и комфортными для перевозчиков и бизнеса, заключили в ведомстве. 

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