200 тысяч рублей смогут получить псковские многодетные семьи при отказе от земельных участков

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области приняли закон, расширяющий меры поддержки для граждан, воспитывающих трёх и более детей. Ключевое нововведение, предложенное губернатором Михаилом Ведерниковым и поддержанное парламентариями, позволяет многодетным семьям с 1 января 2027 года выбрать: получить бесплатный земельный участок в собственность или единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Новые правила предоставляют многодетным семьям региона реальную альтернативу. Если стандартный механизм выделения земли по каким-либо причинам им не подходит, они могут выбрать финансовую поддержку для самостоятельного решения жилищного вопроса.

Средства, выделенные семье из областного бюджета, могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий. Это может быть оплата части стоимости жилья, в том числе с земельным участком, первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту, а также оплата по договору долевого участия в строительстве.

Право на выплату имеют семьи, состоящие на учёте в органах местного самоуправления как нуждающиеся в жилье. Министр социальной защиты Ольга Евстигнеева уточнила, что на сегодняшний день это 179 семей. После получения выплаты семья снимается с учёта и исключается из реестра лиц, имеющих право на бесплатный земельный участок.

Кроме того, принятый закон предусматривает возможность предоставления многодетным семьям земельных участков, не включённых в утверждённые перечни, при условии наличия необходимой инфраструктуры и обустроенной улично-дорожной сети.

Законопроект поддержан депутатами.