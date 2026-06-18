Прекращено производство по жалобе Льва Шлосберга* на срок ознакомления с материалами уголовного дела

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, действующего в защиту интересов заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, на постановление Псковского городского суда от 29 апреля, которым обвиняемому и его защитникам установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе судов региона, производство по жалобе прекращено ввиду поступления в горсуд уголовного дела в отношении политика.

16 июня Псковский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Льва Шлосберга* по обвинению в дискредитации армии и распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Ранее находился под домашним арестом, в СИЗО политика отправили 5 декабря 2025 года.

Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента. Обжаловать приговор не удалось.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.