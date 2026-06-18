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В Пскове семье погибшего на СВО Максима Егорова передали орден Мужества

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Полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя встретился в Пскове с Ольгой и Владимиром Губернаторовыми, родителями погибшего Максима Егорова, и передал им высокую государственную награду, сообщается на сайте полпреда. 

Фотографии: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в СЗФО

Указом президента Российской Федерации ордена Мужества гранатометчик 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа Максим Егоров посмертно удостоен за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«В сложной боевой обстановке на территории Курской области Максим Егоров в составе подразделения столкнулся с внезапным нападением противника. В тот критический момент в неравном бою он не дрогнул, не отступил - он держал оборону, действовал четко, смело и решительно. Своим поступком он не просто выполнил боевую задачу - он показал пример истинного героизма, который будет служить для молодых бойцов и останется в летописи воинской славы нашей страны», - отметили в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

 

«Вы вырастили и воспитали защитника Отечества, настоящего Героя, который встал на защиту нашей страны, нашего народа, будущего России», - обратился Игорь Руденя к матери Максима.  

«Я горжусь, что у меня такой сын. Мы не сломались и верим в победу», - сказала Ольга Губернаторова.

В памятной церемонии приняли участие представитель заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, вчера под Псковом торжественно открыт мемориальный комплекс защитникам Отечества в память о павших героях и участниках специальной военной операции.

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