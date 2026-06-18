Недобросовестного псковского бизнесмена обязали вернуть выделенные деньги в бюджет

Недобросовестного предпринимателя через суд обязали вернуть денежные средства министерству социальной защиты Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Великолукский городской суд удовлетворил иск министерства социальной защиты Псковской области о взыскании денежных средств, полученных гражданином в качестве государственной социальной помощи для стимулирования предпринимательской деятельности и преодоления трудной жизненной ситуации.

Согласно условиям социального контракта, получатель был обязан закупить оборудование и расходные материалы для ведения бизнеса, а также регулярно предоставлять отчетность об использовании средств. Орган социальной защиты ежемесячно контролировал выполнение обязательств и целевое использование выплаты, однако ответчик систематически нарушал условия контракта: не отчитывался о результатах выполнения мероприятий и игнорировал требования устранить нарушения. После направления официального уведомления и последующего решения комиссии помощь досрочно прекратили, а средства потребовали вернуть.

В ходе судебного разбирательства ответчик утверждал, что использовал средства по назначению, однако доказательств их целевого использования не представил.

Суд счел эти доводы несостоятельными, указав, что выполнение предусмотренных программой мероприятий является неотъемлемой частью получения такой помощи, и взыскал с гражданина всю сумму полученной помощи, а также государственную пошлину в доход местного бюджета.