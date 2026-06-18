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Недобросовестного псковского бизнесмена обязали вернуть выделенные деньги в бюджет

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Недобросовестного предпринимателя через суд обязали вернуть денежные средства министерству социальной защиты Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Великолукский городской суд удовлетворил иск министерства социальной защиты Псковской области о взыскании денежных средств, полученных гражданином в качестве государственной социальной помощи для стимулирования предпринимательской деятельности и преодоления трудной жизненной ситуации.

Согласно условиям социального контракта, получатель был обязан закупить оборудование и расходные материалы для ведения бизнеса, а также регулярно предоставлять отчетность об использовании средств. Орган социальной защиты ежемесячно контролировал выполнение обязательств и целевое использование выплаты, однако ответчик систематически нарушал условия контракта: не отчитывался о результатах выполнения мероприятий и игнорировал требования устранить нарушения. После направления официального уведомления и последующего решения комиссии помощь досрочно прекратили, а средства потребовали вернуть.

В ходе судебного разбирательства ответчик утверждал, что использовал средства по назначению, однако доказательств их целевого использования не представил.

⚖Суд счел эти доводы несостоятельными, указав, что выполнение предусмотренных программой мероприятий является неотъемлемой частью получения такой помощи, и взыскал с гражданина всю сумму полученной помощи, а также государственную пошлину в доход местного бюджета.

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