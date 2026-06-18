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Александр Козловский обозначил ключевые направления наказов в Народную программу

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Большая часть наказов от граждан в Народную программу «Единой России» посвящена социальному блоку, здравоохранению, поддержке участников СВО и экономике страны, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Формирование Народной программы — это традиционный этап, мы не просто собираемся и записываем эти пункты, всё это проходит открыто. Для граждан подготовлены анкеты, где они могли бы написать свои пожелания от руки, кому-то удобнее через сайт. При общении с нашими избирателями мы хотели узнать те проблемы, которые волнуют наших жителей. Сейчас мы этим и занимаемся. В мае месяце мы пять тысяч наказов уже отвезли в Москву, в ЦИК партии сдали, сейчас продолжаем готовить новую партию наказов, мы их будем собирать до августа включительно. Хотелось бы призвать всех жителей Псковской области активно участвовать в этой работе: чем больше мы наберем наказов, тем лучше мы будем знать о проблемах жителей», — сказал Александр Козловский. 

Депутат напомнил, что наказы можно оставить на федеральном и региональном сайтах «Единой России», также во всех отделениях партии. 

«Многие направляют свои пожелания именно на встречах с депутатами», — отметил парламентарий. Александр Козловский заверил, что следующие созывы Законодательного Собрания Псковской области и Государственной Думы плотно займутся отработкой наказов граждан: «Так было у нас и в предыдущие разы. Нам удалось отремонтировать тысячи школ по стране, в Псковской области в том числе. У нас запущена программа догазификации и газификации, проводится ремонт дорог, мостов. Каждый месяц в деревнях устанавливаются вышки сотовой связи, мобильный интернет. Устанавливаются ФАПы, строятся школы, оснащаются медицинские организации — это всё результат нашей работы. Это всё благодаря нашему взаимодействию с избирателями. Сейчас у нас уже тоже наметились векторы — это социальный блок, здравоохранение, поддержка участников СВО, экономика страны». 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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