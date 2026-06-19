Дедовичанина приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского

Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Дедовичского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 8 марта гражданин, будучи доставленным в помещение дежурной части МО МВД России «Дедовичский», находился в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии сотрудников полиции и посторонних лиц высказал в адрес участкового уполномоченного полиции выражение в неприличной и грубой нецензурной форме, которым «унизил его честь и достоинство, как человека и сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей».

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, принёс извинения потерпевшему.

Приговором мирового судьи ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.