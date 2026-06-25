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Минздрав рассмотрит смягчение правил бесплатного ЭКО по инициативе псковского депутата

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Минздрав России принял к рассмотрению два предложения депутата Законодательного Собрания Псковской области от «Яблока», бывшего врача скорой медицинской помощи Артура Гайдука по смягчению критериев доступа к процедуре ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования, об этом депутат сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий уточнил, что инициативы находятся на стадии изучения, и министерство учтёт их при подготовке нового порядка оказания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий. 

Минздрав рассматривает возможность пересмотра пороговых значений антимюллерова гормона (АМГ)*, уточнил депутат. Предлагается снизить пороговое значение этого показателя с 1,2 до 1,0 нг/мл и добавить третий критерий оценки — повышение фолликулостимулирующего гормона более 15 МЕ/мл. Изменения могут облегчить доступ к процедуре для женщин моложе 35 лет с низким овариальным резервом.

«Также ведомство изучает вопрос о разрешении проводить процедуру ЭКО в естественном цикле по ОМС для женщин, которым противопоказана гормональная стимуляция», - добавил Артур Гайдук.

В Telegram-канале регионального отделения партии «Яблоко» сообщили, что с 2026 года в программу для пар, имеющих высокий pиcк передачи генетических заболеваний потомству, включили генетическое тестирование эмбриона на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки.

При этом Минздрав пока не может разрешить оплачивать из средств ОМС программы ЭКО с использованием донорских ооцитов для женщин старше 43 лет — действующее законодательство не позволяет этого сделать. 

Артур Гайдук напомнил, что псковское «Яблоко» внесло в региональный парламент проекты законов, разрешающие тратить средства материнского капитала на оплату процедуры ЭКО и хранение эмбрионов.

«Ключевая мысль нашей программы — дать возможность иметь детей тем, кто этого действительно хочет, а не склонять к родительству всех подряд, включая школьников и студентов», — обозначили в псковском «Яблоке».

* Антимюллеров гормон — ключевой маркер репродуктивной системы, который показывает овариальный резерв (запас яйцеклеток) у женщин и оценивает функцию яичек у мужчин. Его уровень отражает количество фолликулов, способных к созреванию.

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Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

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