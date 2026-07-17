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Житель Новосокольников получил три года особого режима за удар ножом в пьяной ссоре

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Новосокольнический районный суд приговорил ранее неоднократно судимого местного жителя к трем годам заключения в исправительной колонии особого режима за причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу в ходе бытовой пьяной ссоры, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Новосокольнический районный суд огласил приговор в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Суд установил, что 21 мая 2026 года подсудимый, освободившись из мест лишения свободы, пришел в один из домов в городе Новосокольники, где в ходе распития спиртных напитков со знакомым, у них возникла ссора. Знакомый ударил Смирнова палкой по голове, в ответ мужчина нанес ему удар ножом в область живота, чем причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Приговором суда Смирнов признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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