«Постскриптум»: Удалось ли властям переломить ситуацию в «топливном кризисе»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

Топливо дорожает, а власти борются с незаконной торговлей бензином. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что правительство Псковской области работает над тем, чтобы сбалансировать спрос. Благодаря определенным договоренностям с топливными компаниями объем продаж бензина в регионе уже вырос в два раза, но его по-прежнему не хватает.

Избирком заверяет списки партий. На 158-м заседании Избирательной комиссии Псковской области, состоявшемся 16 июля, официально заверены списки кандидатов для участия в выборах депутатов регионального парламента восьмого созыва.

Псков готовится ко Дню города. Глава Пскова Борис Елкин сообщил, кто из звезд выступит на главной сцене 26 июля.

«Избирательная слепота?» — в политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

Начало программы в 13:04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.