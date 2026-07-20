В старом корпусе ПИЛГ завершают обновление системы отопления

В здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии на Юбилейной, 56 продолжается капитальный ремонт. Об этом пишет глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram-канал
По его словам, чтобы повысить комфорт и функциональность школы, из местного бюджета выделили дополнительные средства, благодаря чему получится осуществить работы еще в одном блоке основного здания.
В школе изменили старую планировку, при которой в классах было очень тесно, рабочие перенесли перегородки – теперь там будут большие и просторные классы.
Сейчас завершены ключевые этапы по обновлению системы отопления.
Рабочие приступили к покраске стен в тех кабинетах, где завершены все отделочные работы.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».