 
Общество

В старом корпусе ПИЛГ завершают обновление системы отопления

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В здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии на Юбилейной, 56 продолжается капитальный ремонт. Об этом пишет глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

По его словам, чтобы повысить комфорт и функциональность школы, из местного бюджета выделили дополнительные средства, благодаря чему получится осуществить работы еще в одном блоке основного здания.

В школе изменили старую планировку, при которой в классах было очень тесно, рабочие перенесли перегородки – теперь там будут большие и просторные классы.

Сейчас завершены ключевые этапы по обновлению системы отопления.

«Сделали стяжку пола и смонтировали потолки. Параллельно прокладываем электрику по всему зданию. Активно идет облицовка стен и укладка напольной плитки», - пишет Борис Елкин.
 

Рабочие приступили к покраске стен в тех кабинетах, где завершены все отделочные работы.

«Продолжим оказывать содействие в капитальном ремонте этого здания, чтобы ко Дню знаний в этих стенах зазвучал детский смех и шелест тетрадок», - заключает глава города.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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