Умерла актриса Наталья Трубникова, известная по фильму «31 июня»

Актриса и балерина Наталья Трубникова, известная по роли принцессы Мелисенты в фильме «31 июня», скончалась в возрасте 71 года, сообщает портал «Кино-театр.ру».

Фото: Ритм (Мосфильм) по заказу ВПТО «Видеофильм» (1988). Наталья Трубникова, кадр из фильма «Фантазер»

«Наталья Трубникова - 17.07.1955 - 10.08.2026», - говорится в карточке артистки.

Вдова брата Трубниковой Лариса Николаевна подтвердила ее кончину.

«Натальи не стало вчера вечером. Не знаю, что произошло, сейчас поедем в морг. Я сказала, что перееду к ней, но не успела. Последний раз я была у нее в четверг. Самочувствие было плохое», - сказала собеседница РИА Новости

Наталья Трубникова родилась в 1955 году в Москве. С раннего детства занималась танцами. Окончила хореографическое училище при Большом театре и балетмейстерский факультет ГИТИСа. Трубникова выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В кино актриса дебютировала в 1976 году в роли капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в фильме «12 стульев». Известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в киноленте «31 июня». Кроме того, Трубникова сыграла в фильмах «Клоун», «Шляпа», «Смерть на взлете», «Тайна Снежной королевы», «Аляска Кид» и других.