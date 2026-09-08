Псков поверил в движение ТОС — Алексей Севастьянов

Хоть движение территориальных общественных самоуправлений более развито в муниципальных округах Псковской области, но и в городе оно набирает обороты, становится больше активных жителей, которые готовы участвовать в облагораживании Пскова, рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Хорошо, что Псков все-таки поверил в движение ТОС, что они сели в этот поезд не в последний момент, и за последние года два мы наблюдаем значительный прорыв в части достижений и успехов ТОСов, которые поверили в эту историю и открылись», — прокомментировал гость студии.
При этом, по мнению Алексея Севастьянова, в сельских поселениях движение развивается гораздо динамичнее.
«На селе частный дом не имеет никакой управляющей компании. За все отвечаешь самостоятельно, своими ручками, с помощью родственников или детей, поэтому там люди понимают, что им надо рассчитывать в первую очередь на себя. Когда они видят такую поддержку от власти и такую возможность, они сразу активизируются и делают все возможное для улучшения своих жилищных условий. Жители сами все подсчитывают, подгоняют денежку. То есть они самостоятельно все делают, контролируют, потом пользуются, обслуживают. Это дает свой результат. Я думаю, город проснется до конца, ТОСов станет еще больше. Чем больше будет ТОСов, тем больше будет сознательных граждан, тем больше у нас будет более комфортных, уютных дворов», — заключил Алексей Севастьянов.