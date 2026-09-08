 
Общество

Псков поверил в движение ТОС — Алексей Севастьянов

0

Хоть движение территориальных общественных самоуправлений более развито в муниципальных округах Псковской области, но и в городе оно набирает обороты, становится больше активных жителей, которые готовы участвовать в облагораживании Пскова, рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хорошо, что Псков все-таки поверил в движение ТОС, что они сели в этот поезд не в последний момент, и за последние года два мы наблюдаем значительный прорыв в части достижений и успехов ТОСов, которые поверили в эту историю и открылись», — прокомментировал гость студии.

При этом, по мнению Алексея Севастьянова, в сельских поселениях движение развивается гораздо динамичнее.

«На селе частный дом не имеет никакой управляющей компании. За все отвечаешь самостоятельно, своими ручками, с помощью родственников или детей, поэтому там люди понимают, что им надо рассчитывать в первую очередь на себя. Когда они видят такую поддержку от власти и такую возможность, они сразу активизируются и делают все возможное для улучшения своих жилищных условий. Жители сами все подсчитывают, подгоняют денежку. То есть они самостоятельно все делают, контролируют, потом пользуются, обслуживают. Это дает свой результат. Я думаю, город проснется до конца, ТОСов станет еще больше. Чем больше будет ТОСов, тем больше будет сознательных граждан, тем больше у нас будет более комфортных, уютных дворов», — заключил Алексей Севастьянов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026