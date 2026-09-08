Более 20 псковичей обратились к сенатору по вопросам СВО

Личный прием граждан провел сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец в региональной общественной приемной «Единой России». Свое желание встретиться с парламентарием выразили более 20 человек. Традиционно основной темой обращений стала всесторонняя помощь участникам специальной военной операции, действующим военнослужащим и членам их семей, сообщили в реготделении партии.

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

Как отметил Алексей Наумец, люди приходят на прием со своей болью, бедами и насущными проблемами. Особое внимание, о чем неоднократно говорил президент России, уделено тем, кто сейчас с оружием в руках защищает Отечество, а также их близким, в том числе тем, кто потерял своих родных. Чаще всего вопросы граждан касаются оформления положенных выплат, получения необходимых документов и уточнения информации о местонахождении военнослужащих.

Алексей Наумец отметил, что помощь этой категории граждан является для основным приоритетом. В рамках своей сенаторской деятельности основное направление работы сфокусировано на взаимодействии с участниками СВО, членами их семей, фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО и другими ветеранскими организациями, а также на военно-патриотическом воспитании.

Парламентарий признался, что получать удовлетворение от результата своего труда, особенно когда удается найти ребят или оперативно оказать помощь, – бесценно. При этом он отметил важность честности в работе: «Тяжело нести весть родителям, когда их сын пропал без вести или случилось что-то еще. Но мы всегда говорим правду, потому что люди должны знать всё, что есть».

По словам Алексея Наумца, работа в Совете Федерации открыла для него новый, широкий спектр понимания того, с чем сталкиваются семьи военнослужащих. Второй важной задачей он назвал помощь командирам воинских частей, которые физически не могут знать обо всех бытовых и социальных проблемах своих подчиненных.

«Командиры и командующие идут нам навстречу и активно участвуют в решении вопросов. Их главная задача сейчас – бить врага на фронте. А мы в тылу для этого и нужны, чтобы коллективно оказать помощь и поддержку», – пояснил сенатор.

Подводя итог встречи, Алексей Наумец подчеркнул, что весь вектор социальных гарантий, обозначенный президентом Российской Федерации, должен быть в полной мере реализован в Псковской области. Все механизмы поддержки должны работать безупречно и исключительно в интересах тех, кто защищает страну, и их семей.