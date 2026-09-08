Новый фельдшер приступила к работе на посту скорой помощи «Себежский»

С сегодняшнего дня свои обязанности на посту Псковской станции скорой медицинской помощи «Себежский» начинает Елизавета Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на станции.

Фото: Псковская станция скорой медицинской помощи

Девушка - выпускница Великолукского медицинского колледжа, успешно освоившая полный курс обучения по специальности. Также она прошла профессиональную переподготовку, что подтверждает ее квалификацию и готовность к самостоятельной работе в непростых условиях экстренной медицины, рассказали на станции.

Елизавета Павлова — целевой специалист. Она пришла на Псковскую станцию скорой медицинской помощи не случайно, а с четким намерением работать на благо жителей региона.