Правительство Псковской области и АО «Группа 1С» договорились сотрудничать

Правительство Псковской области и АО «Группа 1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития региона. Подписи поставили губернатор Михаил Ведерников и директор АО Борис Нуралиев. Подписание состоялось во вторник, 8 сентября, на площадке представительства правительства региона при правительстве РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве.

Фото: правительство Псковской области

Документ призван создать условия для развития цифровых платформ в ключевых секторах экономики, социальной сферы и государственного управления. Стороны намерены совместно работать над переходом государственных и коммерческих организаций региона на отечественное программное обеспечение, оптимизацией бюджетных расходов за счёт эффекта масштабирования при использовании облачных технологий и современных ИТ-решений. Как отметили в правительстве, это соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на достижение стратегических задач, установленных президентом.

«Сотрудничество позволит нам реализовать ряд технологических проектов в жизненно важных сферах. Например, в здравоохранении на базе решения "1С: Медицина. Больничная аптека“ будет налажен оперативный обмен информацией между складами медицинских организаций и аптеками. Это обеспечит точный учет текущих потребностей и остатков, а также существенно упростит процедуры выписки и перемещения препаратов. В сфере образования переход на облачную технологию "1С: Фреш“ позволит интегрировать системы бухгалтерского и кадрового учета, что снизит административную нагрузку на школы и расширит возможности для управленческой аналитики. Еще одним важным направлением нашего партнерства станет подготовка ИТ-кадров по обучающим программам "1С“ в сфере программирования и системного администрирования», — прокомментировал Михаил Ведерников.