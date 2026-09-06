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Юные псковичи стали лучшими в СЗФО по итогам игры «Зарница 2.0»

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Псковские «Заслоновцы – ВОИН» стали лучшими в Северо-Западном федеральном округе по итогам военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Финал старшей возрастной категории Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился в Волгограде. В нём приняли участие 86 сильнейших команд со всей страны.

Псковские «Заслоновцы – ВОИН» показали отличные результаты:

I место в зачёте по Северо-Западному федеральному округу;

III место в командном марш-броске

В индивидуальном зачёте лучший военкор финала Елизавета Жарнова выиграла I место.

«Благодарю ребят, а также наставников из Движения Первых и центра "ВОИН" за волю к победе, слаженность и достойное представление Псковской области на всероссийском уровне», — прокомментировал Михаил Ведерников.
 

Как отметил губернатор Псковской области, совсем скоро эстафету участия в финале подхватит команда специальной возрастной категории «Наследие ВОИН 60» из Невельского муниципального округа. 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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