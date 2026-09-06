Юные псковичи стали лучшими в СЗФО по итогам игры «Зарница 2.0»

Псковские «Заслоновцы – ВОИН» стали лучшими в Северо-Западном федеральном округе по итогам военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Михаил Ведерников / Мах
Финал старшей возрастной категории Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился в Волгограде. В нём приняли участие 86 сильнейших команд со всей страны.
Псковские «Заслоновцы – ВОИН» показали отличные результаты:
I место в зачёте по Северо-Западному федеральному округу;
III место в командном марш-броске
В индивидуальном зачёте лучший военкор финала Елизавета Жарнова выиграла I место.
Как отметил губернатор Псковской области, совсем скоро эстафету участия в финале подхватит команда специальной возрастной категории «Наследие ВОИН 60» из Невельского муниципального округа.
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