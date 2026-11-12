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Сотрудница Печорской больницы фиктивно трудоустраивала родственников

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В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении сотрудницы местной больницы, которую обвиняют в фиктивном трудоустройстве родственников. По версии следствия, женщина оформляла их на работу, хотя те не выполняли свои обязанности, а полученными зарплатами распоряжалась сама. Ущерб превысил 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно обвинению, женщина занимала одну из должностей в организационно-методическом кабинете Печорской районной больницы. Используя своё служебное положение, она фиктивно устроила родственников на должности технического персонала. При этом родственники на работу не выходили, но зарплату получали. Деньгами, по версии следствия, распоряжалась сама обвиняемая.

В результате больнице причинили ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества, один из которых совершён в крупном размере.

Сейчас суд решает вопрос о назначении даты судебного разбирательства.

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