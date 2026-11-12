Пскович получил четыре года колонии за посредничество во взятке в 1,7 млн рублей

Псковский городской суд приговорил местного жителя к четырём годам колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки в размере 1,7 миллионов рублей. Деньги предназначались за помощь военнослужащему в получении категории годности «Д»,которая позволила бы ему уволиться со службы по состоянию здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональных судов.

Как установил суд, 8 октября 2025 года мужчина по фамилии Литвинов получил от военнослужащего 500 тысяч рублей. Это была первая часть взятки, предназначенной неустановленному должностному лицу военно-врачебной комиссии. За деньги предполагалось добиться присвоения военнослужащему категории «Д» по результатам повторного медицинского освидетельствования. Эта категория означает негодность к военной службе.

После передачи 500 тысяч рублей посредника задержали.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Суд установил, что он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Псковича признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,7 миллионов рублей.

Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.