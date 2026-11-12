В ближайшее время в Псковской области ожидаются температуры и осадки смешанного характера — Тала Нещадимова

В ближайшее время на территории Псковской области ожидаются смешанные температуры и осадки смешанного характера, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Зимняя погода еще не наступила. Но тем не менее гололедица при отрицательных ночных температурах может образовываться», — прокомментировала начальник Псковского гидрометцентра.
Она также отметила, что, по предварительным прогнозам, погодные условия на территории Псковской области в зимний период будут соответствовать региональной норме.
«В прошлом году нас радовал "Сибирский максимум" (обширная область высокого атмосферного давления, которая формируется над Центральной Азией и Сибирью в течение зимнего сезона - ред.), и есть вероятность, что в этом году тоже какой-то период зимних месяцев пройдет под знаком "Сибирского максимума", то есть хорошей, солнечной, зимней морозной погоды», — заключила Тала Нещадимова.