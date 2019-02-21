Спорт

Великолукская лучница Александра Савенкова завоевала серебро на чемпионате Европы в Турции

Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова завоевала серебро на чемпионате Европы по стрельбе из блочного лука, который с 25 февраля проходит в турецком Самсуне.

Как спортсменка сообщила в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, совсем чуть-чуть великолучанка уступила Гизем Эльмаагакли из Турции, которая показала результат всего на миллиметр ближе к центру мишени, чем Александра.

Еще одна россиянка, Наталья Авдеева, заняла на турнире третье место.

Второй результат расстроил великолукскую лучницу, тем не менее она намерена бороться дальше — впереди у нее много стартов. Уже с 4 марта у нее начинаются сборы в Алуште, а потом первые летний турнир в Анталии (Турция). Также спортсменка готовится к летнему чемпионату мира в Голландии.