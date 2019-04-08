Спорт

Великолукские футболисты стали победителями турнира «Витебск CUP-2019»

В белорусском Витебске завершился открытый турнир по футболу «Витебск CUP-2019» среди юношей 2010 года рождения. В турнире участвовали 9 команд: ДЮСШ ФК «Витебск-1», ДЮСШ ФК «Витебск-2», СДЮШОР «Комсомолец», ФК «Гомель», ФК «Нафтан» из Новополоцка, ДЮСШ «Полоцк», СДЮШОР-5-1 и СДЮШОР-5-2 из Смоленска. Великие Луки в этом турнире представляла команда подопечных Романа Петрова – «Экспресс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Уже в стартовом матче юные великолучане в упорной борьбе преодолели сопротивление игроков ДЮСШ ФК «Витебск-1» – 2:1. Во втором матче «Экспресс» встречался с первой смоленской командой. Матч получился богатым на голы. Смоляне нанесли 3 результативных удара, а великолучане – семь. В итоге победа «Экспресса» – 7:3.

Субботний игровой день подопечные Романа Петрова начали с победы над командой ДЮСШ ФК «Витебск-2» – 5:2. Во втором матче с гомельскими сверстниками «экспрессовцы» выиграли – 3:1. Под занавес второго игрового дня «Экспресс» в третьем матче разгромил новополоцкий «Нафтан» – 5:1.

В первом матче заключительного игрового дня юных великолукских футболистов поджидала неудача. Они уступили сверстниками из ДЮСШ «Полоцк» – 1:3. Для того, чтобы стать обладателем Кубка, «Экспрессу» в восьмом матче турнира необходимо было выигрывать у второй смоленской команды. Великолучане сделали это, забив смолянам 5 мячей, на что те сумели ответить только одним голом – 5:1.

Опередив ФК «Гомель» на два очка, «Экспресс» стал победителем открытого турнира по футболу «Витебск CUP-2019» среди юношей 2010 года рождения и обладателем Кубка «Vitebsk CUP-2019».

Лучшим игроком турнира в составе «Экспресса» организаторы назвали Александра Биндасова.

«Экспресс» – обладатель Кубка «Vitebsk CUP-2019»:

Всеволод Дружинин – вратарь, Егор Алтухов, Глеб Антонюк, Александр Биндасов, Арсений Дуганов, Никита Качнов, Даниил Козлов, Платон Лямин, Тимур Молодцов, Никита Павлюк, Сергей Савунов, Дмитрий Смирнов, Гордей Тишков, Матвей Яковлев, Павел Ярошенко. Тренер – Петров Роман Викторович.